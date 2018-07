José Mourinho provoca Klopp e pelo meio há uma frase com dois anos

Técnico diz ser "engraçada" a mudança na política de aquisições dos reds e pressiona o rival.

Depois de ter dado conta de algum desencanto pela fraca atividade do Manchester United no mercado (recebeu apenas Diego Dalot e Fred), José Mourinho aceitou fazer um paralelo com o Liverpool, considerando este "um grande candidato ao título". Confrontado com o recente recuo público de Jurgen Klopp em relação ao investimento no mercado, o técnico português foi irónico. "É engraçado como se pode mudar a opinião e mudar como pessoa... Eu acho que, quando se tem dinheiro, investir bem é melhor do que tê-lo no banco, até porque as taxas de juros estão muito baixas", argumentou.

Continuando a análise ao rival, avaliou que "o Liverpool investiu muito bem, até porque todos os jogadores que compraram são de qualidade". Para além de Naby Keita, já assegurado há um ano, o clube de Anfield investiu sobretudo em Alisson, Fabinho e Shaqiri, num total de 180 milhões de euros. "Talvez, esta época, vocês lhes exijam que vençam, porque devem bater o recorde de transferência deste verão. Têm de ser justos", pediu, lançando pressão sobre Jurgen Klopp. Posteriormente, o técnico alemão foi confrontado com estas palavras, mas preferiu não fazer quaisquer comentários.

Recprde-se que há dois anos atrás, Jurgen Klopp deixou críticas aos milhões gastos em reforços. "No dia em que no futebol se gaste 100 milhões num jogador, eu retiro-me", chegou a dizer. "Quero fazer as coisas de forma diferente. Faria de forma diferente mesmo que pudesse gastar esse dinheiro", vincou na altura.