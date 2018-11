Gary Neville e o festejo de Mourinho: "Adoro aquilo nele"

O ex jogador do Manchester United foi contra a opinião do antigo colega Paul Scholes e admitiu ter adorado o festejo de Mourinho no final do jogo com a Juventus.

O festejo de José Mourinho no final do jogo entre a Juventus e o Manchester United, em Turim, continua a dar que falar. No final da partida, em que os red devils venceram por 2-1, o "Special One" respondeu aos insultos vindos da bancada colocando a mão atrás da orelha, atitude que foi bastante contestada.

Paul Scholes, antigo jogador do Manchester United, mostrou-se bastante crítico com os festejos do treinador português, chegando a dizer, em declarações à BT Sports, que "precisa de ganhar um pouco de classe".

"Aperta a mão dos treinadores, dá uma volta e aplaude os teus adeptos. Não me parece que haja necessidade para aquilo, mas é a forma dele ser", finalizou.

No entanto, Gary Neville, antigo colega de equipa de Scholes, discordou: "Algumas pessoas podem não gostar, mas eu adoro aquilo nele", afirmou à Sky Sports.

"Acho que deve haver uma reação e paixão no final do jogo. Eu até gostei da reação dele no final do encontro frente a Newcastle, que a FA [Associação de Futebol] foi contra. Para mim, as melhores qualidade de José Mourinho sempre foram o facto de ele ser impossível quando perde e impossível quando ganha e foi sempre cativante de ver", explicou Neville.