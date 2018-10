Gary Neville assume estar furioso com o Manchester United: "Isto é inaceitável"

Notícias em Inglaterra dão conta do despedimento de José Mourinho no fim de semana, seja qual for o resultado do jogo com o Newcastle

A manchete do Mirror deste sábado, que dá conta do despedimento de José Mourinho do Manchester United este fim de semana, seja qual for o resultado do jogo de sábado, com o Newcastle, caiu quem nem uma bomba em Inglaterra e as reações não se fizeram esperar.

A mais energética, até agora, foi de Gary Neville, antigo jogador do United e atual comentador da Sky Sports. "Estou furioso. Fiquei furioso há três ou quatro anos quando o David Moyes soube que ia ser demitido pelos jornalistas, quando Van Gaal soube que ia sair, na véspera da final da Taça, por outras pessoas... Se isto é verdade - e não sabemos se é - e Mourinho entral em Old Trafford como um homem morto, então os adeptos vão virar-se contra a direção. Isto é inaceitável. Mourinho vai receber o maior apoio que já teve na vida no estádio e eu vou estar lá para o dar. Se isto for verdade e se souber antes de acontecer, e se for demitido no fim de semana, é uma desgraça total."

Aos microfones do canal, Neville continuou o ataque à atual direção e arriscou mesmo ao dizer que nenhum treinador consegue triunfar com esta política. "Mourinho é um dos melhores treinadores do mundo e penso que, neste momento, qualquer treinador teria dificuldade neste clube com este tipo de recrutamento, na forma como tudo funcional. Já chega para mim. Algo em de mudar e não é o treinador. É acima dele. Espero que nada disto seja verdade, porque se for é uma desgraça total."