"Fui despedido e se calhar mereci, mas o Manchester United está pior agora"

José Mourinho, treinador português, não se mostra otimista em relação às perspetivas dos "red devils" para a presente época.

José Mourinho não vê o Manchester United com capacidade para lutar pelos dois primeiros lugares da tabela da Premier League. O treinador português, que foi despedido do clube de Old Trafford em dezembro de 2018, desempenha atualmente as funções de comentador na Sky Sports e, no domingo, a propósito da derrota dos "red devils" no reduto do West Ham, por 2-0, e falou num "triste realidade".

"Eles estão muito longe [dos dois primeiros lugares]. É difícil explicar. Durante duas épocas, consegui sentir muitas coisas positivas. A terceira época não foi boa o suficiente, obviamente. Fui despedido e se calhar mereci, porque a responsabilidade é do treinador, mas a triste realidade é que estão piores agora", afiançou o "Special One", prosseguindo:

"As pessoas podem pensar que estou a gostar da situação, mas não estou. Há pessoas no clube de quem eu gosto muito e tenho muito respeito pelos adeptos. Vão sentir dificuldades, não só para terminarem entre os quatro primeiros, mas até nos seis primeiros. É com tristeza que digo isso. Nós éramos maus na época passada, mas não vejo melhorias nenhumas este ano, mesmo com três novos jogadores", rematou Mourinho.