Florentino Pérez sem apoio na luta pelo regresso de Mourinho ao Real

Imprensa espanhola revela que o presidente "merengue" não conta com o apoio da estrutura nas negociações pelo treinador português.

José Mourinho foi apontado na quinta-feira como o desejo prioritário de Florentino Pérez para o lugar de Santiago Solari no comando técnico do Real Madrid. O argentino está de saída e, de acordo com a imprensa espanhola, o presidente do clube espanhol quer voltar a contar com o "Special One".

Contudo, escreve o As esta sexta-feira, o líder "merengue" está sozinho na luta pelo treinador português. A publicação do país vizinho refere que José Ángel Sánchez, diretor-geral do Real, não concorda com um eventual regresso de Mourinho ao Santiago Bernabéu. O motivo? Os alegados "desaguisados" que terão ficado por resolver entre o luso e alguns dos pesos pesados do balneário madrileno, com Sergio Ramos, Benzema e Marcelo à cabeça.

A outra grande opção de Florentino é Zinedine Zidane, acrescenta o As. O presidente do Real Madrid continua a pensar no francês, mas os olhos do treinador que conquistou três Ligas dos Campeões pelo gigante da capital espanhol estarão noutras paragens.