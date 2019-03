Espanhóis recordam "feio gesto" de Mourinho com Florentino que caiu no esquecimento

Numa altura em que o português está mais perto do que nunca do Real Madrid, espanhóis desenterram situação de mal-estar entre Mourinho e Florentino Pérez

A rescisão do contrato entre José Mourinho e o Real Madrid, no verão de 2013, não esfriou a relação do português com Florentino Pérez. "Mesmo nos piores momentos, quando o plantel do Real Madrid se pôs contra Mourinho, o presidente e o treinador sempre tiveram uma relação correta", conta o jornal Marca.

No entanto, numa altura em que o regresso do português a Madrid está mais perto do que nunca, o jornal espanhol recorda este domingo um "gesto feio" de Mourinho para com o presidente merengue, tudo por causa de Gareth Bale. "Um dia antes da final da Supertaça Europeia, Real Madrid e Manchester United encontraram-se em Santa Clara para jogar um amigável, com a possível transferência de Gareth Bale em cima da mesa. Nessa ocasião, o presidente do Real Madrid encontrou-se com Mourinho que, dizem as testemunhas, fingiu não saber de nada de uma forma rude, detalhe que não agradou aos dirigentes blancos. Em Skopje, dias depois, não houve qualquer contacto entre os dois, abrindo um parênteses na relação", pode ler-se.

Certo é que, ano e meio depois, as mensagens do português e a necessidade de mudança por parte dos merengues, submersos nos maus resultados, podem trazer "um milagre do futebol" ao Bernabéu: o regresso de José Mourinho.