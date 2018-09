"Cristiano Ronaldo nunca esteve na minha mesa", garante José Mourinho

Imprensa inglesa garante que Mourinho recusou o regresso de CR7 ao Manchester United

A imprensa inglesa adiantou, este domingo, que foi José Mourinho quem impediu o regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United, isto quando a direção do clube queria avançar para a contração do português. No final do jogo com o Burnley, o "special one" garantiu que CR7 nunca foi uma opção. "O Cristiano nunca esteve na minha mesa para dizer sim ou não para vir para o Manchester United. Nunca esteve na lista", sublinhou

Com o United e a Juventus juntos no Grupo H da Liga dos Campeões, Mourinho aproveitou para fazer uma análise da equipa italiana e lembrou a aposta do emblema onde joga agora Ronaldo. "A Juventus é uma das equipas que investiu para ganhar a Liga dos Campeões. Não precisam de investir para ganhar a Liga italiana. O objetivo é ganhar a Liga dos Campeões. São uma equipa de topo que gastou muito dinheiro. Têm jogadores fantásticos, Cristano, Bonucci... top. Mas vão ter 2 jogos difíceis contra nós", avisou Mourinho.