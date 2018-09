Crise em Manchester: os detalhes da queda de Mourinho e o divórcio milionário à vista

Eliminação precoce da Taça da Liga inglesa frente ao modesto Derby County pode ditar o fim da linha para Mourinho no Manchester United.

A crise está mais profunda do que nunca em Manchester e, dizem os ingleses, José Mourinho está verdadeiramente contra as cordas. A eliminação precoce da Taça da Liga inglesa às mãos do modesto Derby County, orientado pelo ex-pupilo do Special One, Frank Lampard, deixa a posição do português em Old Trafford ainda mais fragilizada, sendo que ingleses e espanhóis já falam num iminente divórcio.

O jornal Marca, por exemplo, afirma que o "casamento entre José Mourinho e o Manchester United está morto, acabado, só falta acertar a data do divórcio" que será, certamente, milionário. O jornal espanhol refere também que em Manchester acredita-se que Mourinho está mesmo a forçar o seu despedimento, mas o clube pretende que seja o português a demitir-se para poupar a indemnização milionária que terá a pagar. Mourinho, recorde-se, renovou em janeiro até 2020 com um salário de 23 milhões de euros por temporada.

A má relação entre Mourinho e Woodward, diretor executivo do clube, não é segredo para ninguém, e o português não escondeu o seu descontentamento para com a direção do clube quando falhou praticamente todos os alvos do mercado de verão. "Uma coisa é o que eu quero, e outra é o que vai acontecer. Entreguei uma lista ao clube com cinco jogadores que me interessavam já há vários meses e não chegou nenhum", afirmou Mourinho no último verão.

Lado a lado com a má relação com a direção do clube estão as guerrilhas do português com várias figuras do plantel, em especial Paul Pogba. "A única verdade é que eu tomei a decisão de destituir o Pogba como segundo capitão, mas não houve qualquer problema. A pessoa que decidiu que ele seria o segundo capitão também fui eu. Sou o treinador, posso tomar estas decisões. Não houve discussões, nem há problemas, simplesmente uma decisão que eu não tenho que explicar", afirmou o treinador do Manchester United. A multa pesada a Martial, que falhou a pré-época devido ao nascimento do filho, também não agradou ao clube.

Os espanhóis falam também na sombra de Zidane, que vai pairando cada vez mais sobre Old Trafford a cada tropeção do ex-treinador do FC Porto. Na terceira época no comando técnico dos red devils, o saldo de Mourinho pende mais para o negativo. Apesar de o United ter acabado a Premier League no sexto lugar na primeira época de Mou em Old Trafford, a verdade é que os red devils conquistaram três dos cinco títulos a que se propuseram (Supertaça, Liga Europa e Taça da Liga). A segunda época, por sua vez, já teve menos sucesso. O United acabou em segundo, mas a 19 pontos do campeão City, acabando eliminado na Liga dos Campeões pelo Sevilha e perdendo a Taça de Inglaterra para o Chelsea, já para não falar na embaraçosa eliminação da Taça da Liga inglesa às mãos do modesto Bristol City, um clube ao nível do Derby County...