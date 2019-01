Irmão de Paul Pogba identifica a saída de José Mourinho do Manchester United como o "momento-chave" da viragem nos "red devils".

A relação conturbada entre José Mourinho e Paul Pogba foi tema dominante nas últimas semanas do treinador português ao leme do Manchester United. O "Special One" foi despedido do clube de Old Trafford em meados de dezembro e, após a chegada de Solskjaer, o médio francês registou uma melhoria notória no rendimento.

De acordo com o irmão de Pogba, Florentin, a chave para essa mudança foi a saída de Mourinho:

"A saída de Mourinho foi a chave, o meu irmão não estava feliz e isso via-se. Agora, com Solskjaer, tudo melhorou. Ele conhece o meu irmão da formação do United", afiançou o jogador de 28 anos, em entrevista ao As, antes de assinar pelos espanhóis do Elche.