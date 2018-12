A queda de Mourinho, passo a passo: uma palestra cáustica, Rui Faria e a traição de Pogba

Samuel Luckhurt, jornalista do Manchester Evening News (MEN) e expert no Manchester United, publicou um artigo onde explica, passo a passo, o despedimento de José Mourinho. Aqui, o jornalista aborda os confrontos com Martial e Pogba e ainda a saída de Rui Faria

O problema com Martial

Quando, durante a pré-época, o francês foi sancionado por faltar ao estágio devido ao nascimento do filho, Mourinho não fez segredo do facto de querer dispensar o avançado. Segundo o MEN, o português simpatizou com o problema de Martial, mas durante a pré-época Mourinho perdeu a paciência com o jogador e não teve medo de o começar a criticar abertamente na televisão do clube. Quando soube que o empresário afirmou que Martial queria sair, Mourinho fez questão de informar a todos que o queria vender. Porém, o Manchester United não estava disposto a perder o jogador. Contra a vontade de Mourinho, o clube iniciou negociações com o empresário e na segunda-feira acionaram a extensão de uma época do contrato do francês. Assumiram, assim, o lado do jogador ao invés do treinador.

A guerra com Paul Pogba

O arrufo com Martial foi apenas o aperitivo, sendo a guerra com Paul Pogba - na altura a contratação mais cara de sempre do futebol mundial - o prato principal. Segundo o MEN, o Manchester United recusou-se a defender publicamente Mourinho na guerra pública com Pogba, com o português a acreditar, alegadamente, que o maior problema era o agente do francês, Mino Raiola.

O jogador teve mesmo uma reunião com Mourinho depois da famoso derrota com o Brighton, em agosto de 2018. O português acreditava que as boas exibições no Mundial, ao serviço da campeã França, e o estatuto de segundo capitão fossem fazer renascer o jogador no clube, mas estava enganado. O francês furou o pacto de paz e a relação entre os dois piorou severamente, estalando de tal forma que foi notícia em todo o mundo.

As duas saídas que foram o princípio do fim

A saída de Ibrahimovic, que deixou o clube no mercado de inverno, deixou o balneário órfão de uma referência experiente do futebol mundial. Os jogadores do Manchester United sentiam-se "inspirados pela presença do sueco, juntamente com Pogba" e a dinâmica ficou ainda mais egocêntrica sem Ibrahimovic para "dar na cabeça" dos mais jovens.

Rui Faria, que deixou Mourinho depois de uma relação de 17 anos que durou de Leiria até Manchester, também terá saído devido à dificuldade de trabalhar com o português. "O staff do Chelsea reparou que, no regresso a Stamford Bridge, Mourinho estava mais amargo e mais arrogante, atitude que levou até ao United", pode ler-se. Rui Faria, o fiel companheiro de Mourinho, era o "polícia bom" em Carrington, pelo que a sua saída desequilibrou a dinâmica no clube.

A palestra caustica antes do Southampton

A tendência de afastar jogadores privou Mourinho de ter aliados no balneário, que pedia, quase de forma unânime, um novo treinador após apenas dez jogos esta época. Diz o MEN que a palestra antes do jogo frente ao Southampton foi de tal forma cáustica que um dos jogadores terá mesmo afirmado que Mourinho "perdeu 90 por cento do plantel". Na semana passada, um outro jogador terá dito, em confidência, que o português "não ficará no United por muito mais tempo".