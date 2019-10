"Espero que Mourinho volte rapidamente, porque o futebol precisa dele"

Pedro Emanuel destacou a importância de Mourinho, para ele próprio e para o futebol português e mundial.ç

José Mourinho esteve com o xeque Turki Al-Sheikh, proprietário do Almería, na Arábia Saudita e, numa troca de palavras marcada por muitos sorrisos, atribuiu o título de "Special One" a Pedro Emanuel, treinador da formação espanhola. Esta quarta-feira foi a vez do técnico da equipa do segundo escalão espanhol responder com elogios.

"Mourinho marcou-me muito e ao futebol também. É uma pessoa especial, um treinador que me ensinou muito na minha carreira e espero que volte rapidamente aos bancos, porque este desporto precisa de Mourinho", afirmou Pedro Emanuel, campeão europeu pelo FC Porto em 2004, então com Mourinho como treinador.

"A minha relação com ele, apesar de não termos falado nos últimos tempos, é de máximo respeito. Durante a minha etapa como jogador e treinador guardo-lhe muito respeito e admiração. Só posso dizer coisas boas de Mourinho", continuou, sem esquecer a importância do Special One para o futebol português.

"Foi importante, porque mudou mentalidades e a forma de ver o jogo nos últimos 15 anos, por isso me marcou", vincou.