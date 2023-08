Insólito: Mourinho tira reforço do campo e fica a jogar particular com 10

Houssem Aouar saiu de campo ao minuto 79. Agressividade do Partizani, da Albânia, e gestão de esforço do antigo jogador do Lyon na base da decisão do português

O particular entra a Roma e o Partizani, da Albânia, realizado este último sábado, acabou com um triunfo dos italianos, por 1-2. O encontro, ainda assim, ficou marcado por um momento absolutamente inusitado por parte de José Mourinho.

Houssem Aouar, reforço dos romanos, saiu de campo ao minuto 79, mas não para a entrada de um colega de equipa. Preocupado com a agressividade do adversário, o português deixou a própria formação com menos um elemento nos minutos finais para proteger um jogador que tem sofrido com as lesões nos últimos tempos.

A imprensa italiana também revelou que a decisão partiu do facto do adversário já estar, também, nessa altura, reduzido a 10, devido a um erro também insólito do treinador dos albaneses, que colocou um jogador na segunda parte que já tinha retirado ao intervalo.