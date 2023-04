Ingleses voltam a colocar Mourinho na rota do Brasil, caso plano Ancelotti falhe

De acordo com o jornal The Athletic, o treinador italiano do Real Madrid mantém-se como a opção favorita da Confederação Brasileira de Futebol, mas caso o convite seja recusado, o técnico português será o "plano B".

Associado numa primeira fase à sucessão de Tite no comando do Brasil, possibilidade que acabou por perder força com o passar dos meses, José Mourinho voltou a ser colocado esta segunda-feira como uma hipótese ao cargo de novo selecionador brasileiro.

A notícia chega do jornal The Athletic, que avança que o técnico português, que tem contrato com a Roma até 2024, é o "plano B" da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) caso a opção favorita, Carlo Ancelotti, recuse o convite e continue ao leme do Real Madrid.

Com Ancelotti a não querer abordar o convite até ao final da presente temporada, a CBF nomeou Ramon Menezes para o comando interino da seleção, sendo ainda referidos contactos com Joachim Low, antigo selecionador alemão, e os portugueses Jorge Jesus (Fenerbahçe) e Abel Ferreira (Palmeiras).

O Brasil não será o único interessado nos serviços de Mourinho, com a imprensa espanhola a ter colocado recentemente o "Special One" nos planos do Al Nassr, com vista a um reencontro com Cristiano Ronaldo.