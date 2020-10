Ibrahimovic revela conversa com Mourinho: "Não queria ser uma desilusão"

Avançado sueco foi a estrela da vitória do Milan sobre o Inter, no dérbi de San Siro.

O Milan manteve um registo 100 por cento vitorioso na Liga italiana ao vencer o rival Inter por 2-1, no "derby della Madonnina". Zlatan Ibrahimovic, de 39 anos, foi a figura do encontro, ao marcar os dois golos do triunfo "rossonero" e, após o apito final, falou sobre o encontro.

"O Milan não vencia o dérbi há quatro anos. Estava preso em casa há quatro semanas, por isso estava com fome e mostrei. Nada me ia impedir de jogar este dérbi. Fiquei desapontado com o penálti falhado, mas o mais importante foi a vitória da equipa. Sou o jogador mais velho do plantel, sinto muita responsabilidade e gosto dessa sensação. Os outros seguem a minha pista e querem vencer", começou por referir o veterano goleador sueco, lembrando uma conversa com o técnico português José Mourinho, nos tempos de ambos no Manchester United, quando sofreu uma grave lesão no joelho:

"Sei em que nível estou. Depois da lesão, fui para a América para me sentir vivo. Disse a Mourinho, no United, que não estava pronto e não queria ser uma desilusão, então fui para a América", recordou Ibra, que acabaria por ser convencido pelo agente, Mino Raiola, a regressar à Europa.

"Raiola disse-me para voltar, que o Milan precisava de mim, então vim. Sinto-me mais completo agora do que há 10 anos. Se tivesse o físico dessa altura, então ninguém me pararia. Mesmo agora, não me conseguem parar", rematou, fiel ao seu estilo.