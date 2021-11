Henrikh Mkhitaryan quer sair da Roma, avança imprensa italiana

De acordo com Calciomercato, a relação do treinador português não é boa com oo jogador arménio.

Com apenas uma vitória nos últimos sete jogos a Roma, de José Mourinho, vive o momento mais delicado desde que chegou o treinador português chegou clube italiano. Além disso, acentuam-se os rumores acerca de problemas internos entre o treinador e alguns jogadores. De acordo com publicação do Calciomercato esta terça-feira, Henrikh Mkhitaryan não está satisfeito com o português.

A mesma fonte recorda que a relação entre José Mourinho e o médio arménio nunca foi feliz desde os tempos do Manchester United. Na ocasião, o técnico deixou o jogador de lado. "Certa vez, no café da manhã, Mourinho viu-me e disse-me: 'A imprensa critica-me por tua causa', disse o jogador numa entrevista.

"Ele foi o técnico mais difícil que tive na minha carreira", acrescentou o jogador, na altura. Na Roma, as relações vêm sendo respeitosas entre os dois. Entretanto, Mkhitaryan gostaria de ter mais sequência com Mourinho. Com o contrato a encerrar em junho de 2022, é possível que o médio deixe o clube mais cedo, em janeiro.