Harry Winks foi direto do relvado para o balneário e Mourinho explicou tudo

José Mourinho, treinador português do Tottenham

Médio foi direto ao balneário após ter sido substituído no Tottenham-Antuérpia e logo começaram a circular rumores. Não passou de um falso alarme.

O Tottenham atravessa uma fase francamente positiva: líder da Premier League com o Liverpool e apurado para os 16 avos de final da Liga Europa, em primeiro do respetivo grupo, a equipa de José Mourinho tem dado cartas na presente temporada.

Contudo, na quinta-feira, começaram a surgir laivos de alguma controvérsia quando Harry Winks, médio que foi titular no duelo com o Antuérpia, foi substituído e seguiu diretamente para o balneário. A especulação sobre uma possível demonstração de insatisfação para com a opção de Mourinho não demorou a surgir, mas foi o próprio treinador português que colocou um ponto final nos rumores, na conferência de imprensa pós-jogo.

"Eu disse-lhe para ir [direto ao balneário]. Tinha dito isso a todos os jogadores que deixaram o campo, porque, com o tempo frio, prefiro que vão tomar um duche. Eu disse-lhes para irem, alguns preferem ficar. O Winks optou por ir e estou feliz com isso, porque fui quem lhe disse para fazê-lo", afiançou o "Special One", que também abordou o caso de Dele Alli, suplente não utilizado que também foi para... o balneário:

"Não vamos fugir à realidade: um jogador que está no banco e se apercebe que foram usadas as cinco substituições não pode estar feliz, não esperava que estivesse", rematou Mourinho.