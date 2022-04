"Há uma razão pela qual defino Mourinho como o melhor treinador do mundo"

Declarações de Tammy Abraham, avançado da Roma

Tammy Abraham tem sido feliz desde que abraçou o projeto da Roma, orientada por José Mourinho, no verão passado. Com 23 golos marcados pelos romanos até ao momento, o avançado inglês, em direto para o 'Talk Sports', deixou largos elogios ao português, explicando porque o considera como "o melhor treinador do mundo".

"Mourinho é uma personagem que todos conhecemos. Há uma razão pela qual o defino como o melhor treinador do mundo: ele sabe como guiar-te, sabe como entrar na tua pele e sabe como fazer-te sentir um jogador muito especial. Ele continua a pressionar-me para fazer o melhor que posso. Quando sinto que fiz o suficiente, ele diz-me que preciso de fazer mais", referiu o antigo dianteiro do Chelsea.

Formado na academia dos blues, não é de surpreender que Abraham se recorde dos tempos áureos de Mourinho em Londres, mas o jogador foi mais além e revelou que Mourinho já o pressionava para treinar mais arduamente nessa altura.

"Vivi isso [pressão de Mourinho] quando estava no Chelsea, quando era mais jovem. Ia treinar com a equipa principal e ele sempre foi duro comigo, sempre me empurrou para melhorar, fez com que sentisse que, quando fazia algo bom, tinha que fazer melhor", recordou.

"Era exatamente o que eu precisava, principalmente depois da temporada difícil que tive no Chelsea, onde não estava a ter tempo de jogo. Vir aqui e ter um técnico como Mourinho, que acredita em ti e dá-te mais confiança...", acrescentou Tammy Abraham.

Em jeito de conclusão, o internacional inglês de 24 anos mostrou-se ciente do crescente interesse de outros emblemas europeus em si, mas virou atenções para a Roma, onde quer ajudar a conquistar títulos, que escapam à capital italiana desde 2007.

"É bom veres o teu nome em todos os jornais... Mas eu tenho que me concentrar na Roma, quem sabe o que o futuro reserva. Claro, eu cresci na Inglaterra, sou um rapaz de Londres, então talvez [regresse um dia ao Chelsea], mas neste momento estou focado apenas na Roma, quero dar o meu melhor e espero ganhar um troféu com estes rapazes, que falta há muitos anos", concluiu Abraham.