Gundogan na mira da Roma: continuidade no Etihad é improvável

Médio foi decisivo para o título de campeão, com o golo que marcou a reviravolta contra o Aston Villa, mas saída não está, de todo, colocada de parte

Vencida a Conference League, José Mourinho continua à procura de reforços para melhorar o plantel da Roma para 2022/2023. Ilkay Gundogan, figura no título inglês do Manchester City, pode vir a ser um dos novos jogadores do Special One.

De acordo com a Sky Sports, o jogador pode mesmo não continuar no Etihad, devido à forte concorrência de Bernardo Silva e Kevin De Bruyne no meio campo, e a Roma de José Mourinho aparece como uma das interessadas.

Ilkay Gundogan, de 31 anos, tem contrato com o Manchester City até 2023. Ou seja, caso fique mais uma época e não haja renovação, o médio poderá resolver o seu futuro a partir de janeiro do próximo ano civil.