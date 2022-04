"Guardiola? Não percebo o entusiasmo, o Mourinho foi campeão em quatro países"

Guardiola é o melhor treinador do mundo? A discussão voltou à ordem do dia depois de Klopp ter afirmado isso mesmo sobre o adversário. O espanhol agradeceu, mas disse que não considera ser o melhor do mundo.

No dia em que Manchester City e Liverpool jogam uma cartada que poderá ser decisiva na luta pelo título - as duas equipas estão separadas por um ponto e defrontam-se este domingo, com seis jornadas por disputar -, o antigo futebolista Dietmar Hamann, que jogou nos citizens e nos reds, defendeu que Jurgen Klopp é melhor treinador que Pep Guardiola e que há ainda outros dois que são melhores do que o espanhol.

Na opinião do ex-médio alemão, José Mourinho, Carlo Ancelotti e Jurgen Klopp são melhores técnicos do que Guardiola, pelo que não entende o entusiasmo à volta do ex-Barcelona e Bayern.

"Há três treinadores que considero de maior sucesso do que Guardiola e ainda não percebo bem o entusiasmo que o rodeia. José Mourinho conquistou títulos nacionais em quatro países [Portugal, Inglaterra, Espanha e Itália[ e a Liga dos Campeões com dois clubes [FC Porto e Inter]. O registo de Carlo Ancelotti não fica atrás do de ninguém, e está prestes a melhorar, se o Real Madrid conseguir conquistar a La Liga. E o terceiro treinador? Para mim, é Jurgen Klopp. Aquilo que ele alcançou com os orçamentos que teve no Liverpool é notável. É, verdadeiramente, um treinador excecional. A grande virtude dele está na integração dos jogadores, que é um talento que Guardiola não possui bem da mesma maneira", escreveu Dietmar Hamman num artigo de opinião assinado no jornal Daily Mail.