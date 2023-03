"Gostava de ver José Mourinho ou Conte a treinar o Inter"

O futuro de Simone Inzaghi no comando técnico do Inter tem sido muito discutido e há quem defenda que o treinador da próxima época deve ser outro. Alessandro Altobelli, uma figura dos nerazzurri, gostava de ver José Mourinho ou Conte no lugar.

Simone Inzaghi não está a fazer o suficiente com a equipa que tem e dever ser substituído na próxima temporada, defende Allesandro Altobelli, antigo avançado e uma lenda do Inter. O internacional italiano, de 67 anos, até aponta quem gostava de ver no cargo: José Mourinho ou Conte, dois técnicos que já trabalharam no clube.

"O Inzaghi venceu três troféus e está nos quartos de final da Liga dos Campeões, mas, na minha opinião, podia fazer muito mais com a equipa que tem. Para ser o próximo treinador estou na dúvida entre Mourinho e Conte. São dois grandes treinadores e ambos deram muito ao Inter. Tenho a certeza que iriam ganhar troféus. Quanto a Thiago Motta [n.d.r antigo jogador do Inter e agora treinador], acho que precisa de mais experiência", referiu Altobelli numa entrevista ao jornal Tuttosport.

Altobelli jogou no Inter durante 11 temporadas consecutivas. Passou também pelo Brescia e pela Juventus.