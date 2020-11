Gales vai ser orientado por treinador do Arsenal: "Sinceramente, não me deixa confortável"

Treinador do Tottenham, José Mourinho, comentou a ausência do selecionador Ryan Giggs.

José Mourinho, treinador do Tottenham, mostrou-se desagradado com o facto de não ser Ryan Giggs a orientar a seleção do País de Gales nos próximos compromissos, a contar para a Liga das Nações. Em causa não está tanto a ausência de Giggs, mas quem o vai substituir.

Com Giggs a contas com um processo de violência doméstica, será o adjunto Robert Page, a dirigir a seleção galesa, com a ajuda de Albert Stuivenberg, pertencente à equipa técnica do Arsenal, o que deixa o treinador desconfortável.

"Ryan Giggs não será o responsável por estes jogos. Lamento, porque nos jogos anteriores ligou-me e falámos sobre o Ben Davies. Sobre o Gareth [Bale] não, porque não estava lá. Partilhámos opiniões, o que provavelmente não vai acontecer desta vez", admitiu José Mourinho em conferência de Imprensa.

"Sinceramente, o facto de um dos treinadores trabalhar na equipa do Arsenal não me deixa muito confortável. Acho que as seleções nacionais deveriam ter treinadores que trabalhem exclusivamente para elas, não treinadores que trabalham para outros clubes", concluiu o treinador dos spurs.