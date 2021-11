Foi um pesadelo para Mourinho e agora pode estar na lista de compras da Roma

Erik Botheim brilha pelo Bodo/Glimt, uma das sensações europeias desta época.

Com uma goleada por 6-1 em casa e um empate a dois golos em Roma, o Bodo/Glimt virou uma espécie de pesadelo para José Mourinho na Conference League. Fruto dos três golos apontados ao conjunto italiano, Erik Botheim foi um dos grandes destaques nos referidos encontros ao ponto, garantem, de ter chamada a atenção do técnico português.

Segundo a TV2, da Noruega, Mourinho terá ficado impressionado com as exibições do jogador, que contará, por outro lado, com o interesse da Lázio.

Com 21 anos, o avançado norueguês leva 20 golos marcados em 38 jogos realizados pelo Bodo/Glimt esta época, depois de ter passado por Rosenborg e Stabaek.