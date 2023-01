Foi "oferecido" ao Benfica e agora está na lista de Mourinho para render Zaniolo

Internacional italiano não foi convocado para o último jogo da Roma.

Nicolò Zaniolo, uma das principais figuras da Roma, ficou fora da convocatória para o jogo em casa da Spezia o que fez aumentar o tom dos rumores que apontam para uma saída do internacional italiano, com o Tottenham à cabeça. Nesse sentido, é já apontado um possível substituto para atacante: Hakim Ziyech.

De acordo com a Sky, o internacional marroquino está na lista de Mourinho, ele que jogou os 90 minutos no nulo dos londrinos em casa do Liverpool, no fim de semana passado.

Ziyech, 29 anos, está na Premier League desde 2020/21, após brilhar com a camisola do Ajax. Esta época fez 15 jogos e uma assistência, sem qualquer golo a registar até ao momento. Fazia parte do "pacote" de jogadores que o Chelsea pretendi incluir no negócio Enzo Fernández, que o Benfica recusou.

"O Nicolò quer sair, mas acho que vai ficar", afirmou José Mourinho após o triunfo por 2-0 em casa da Spezia.