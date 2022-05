Ferdinand pede desculpa a Mourinho e dá-lhe razão: "As palavras dele envelheceram tão bem..."

Em 2019, Mourinho disse que ter orientado o Manchester United a um segundo lugar da Premier League, em 2017/18, tinha sido um dos maiores feitos da carreira

Rio Ferdinand, antigo jogador do Manchester United, pediu esta terça-feira desculpa a José Mourinho pelas críticas que fez ao técnico português em 2019, quando disse que levar o Manchester United a um segundo lugar da Premier League, em 2017/18, tinha sido um dos maiores feitos da carreira.

"As palavras de José Mourinho envelheçeram tão, mas tão bem... Eu gostava de pedir-lhe desculpa pela forma como olhei para ele e o julguei", começou por afirmar no próprio canal de Youtube 'FIVE'.

"Ainda acho que houve algumas falhas na forma como ele lidou com as pessoas e com algumas situações em que esteve envolvido. Mas conseguimos ver que têm acontecido algumas coisas péssimas atrás dos bastidores, na altura não sabíamos a gravidade das mesmas. Obviamente, José Mourinho sabia", completou Rio Ferdinand.

Recorde-se que José Mourinho esteve duas épocas e meia ao leme do Manchester United, entre o verão de 2016 e dezembro de 2018, levando os red devils a um segundo lugar na Premier League na segunda temporada em Old Trafford.