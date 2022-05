Feito europeu de Mourinho desvalorizado: "Só mostra o baixo nível da competição"

Zdenek Zeman, timoneiro giallorossi entre 1997-1999, depreciou a presença do emblema italiano na final da Conference League

Crítico habitual de José Mourinho, o ex-treinador da Roma Zdenek Zeman desvalorizou o facto de o técnico português ter conseguido orientar a Roma até à final da Conference League por entender que a prova tem pouca qualidade.

"O facto de o Mourinho conduzir a Roma à final da Conference League é sinal do baixo nível da competição, feita para as nações subdesenvolvidas do futebol", afirmou Zeman, à "Rai Radio 1", depreciando, de seguida, outros feitos a nível europeu de Mourinho ao longo da carreira. "Mourinho ganhou com equipas [Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United] em que outros já tinham ganho, exceto o Porto. Assim é fácil", juntou o ex-técnico giallorossi (1997-1999).

Mourinho, que vai tentar erguer o quinto troféu europeu em 25 de maio, na final da Conference League ante o Feyenoord (Países Baixos), na Albânia, já fora visado criticamente por Zdenek Zeman. A 19 de março, o ex-técnico, na antecâmara de um dérbi Lazio-Roma na Serie A, denotou que Mourinho "falhou nas expectativas de qualidade de futebol" e que Maurizio Sarri "estava a fazer um melhor trabalho".