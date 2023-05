Federação italiana investiga Mourinho, que arrisca suspensão

Declarações do treinador português após o Monza-Roma, de quarta-feira, vão ser investigadas e a Federação italiana pode punir o Special One.

A Federação Italiana de Futebol abriu uma investigação a José Mourinho depois das declarações sobre a arbitragem que o treinador português proferiu no final do Monza-Roma (1-1), disputado na quarta-feira. O Special One arrisca uma suspensão - pode falhar o jogo de sábado com o Inter -, mas é mais provável que só conheça o castigo na próxima semana.

Mourinho disse que Daniele Chiffi, juiz do jogo de ontem, foi o "pior árbitro" que encontrou na carreira e que é "difícil jogar" com aquele árbitro. As declarações prejudicam a reputação de Chiffi, na opinião da Federação Italiana.