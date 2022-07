FC Porto eternizado em tatuagem de José Mourinho

José Mourinho fez uma tatuagem em que marcou as conquistas internacionais ao serviço de FC Porto, Inter, Manchester United e Roma.

Nos últimos dias, José Mourinho tinha prometido revelar o conteúdo da tatuagem que fez no braço direito. Este domingo, cumpriu a promessa, publicando uma imagem do que pediu para ser tatuado: as Ligas dos Campeões conquistados no FC Porto e no Inter, a Liga Europa ganha ao serviço do Manchester United e a Conference League que levantou enquanto treinador da Roma.

"Esta é a minha tatuagem. A alegria do povo romano levou-me a faz isto. Então pensei em algo especial, algo que homenageasse todos os clubes onde ganhei competições europeias. Ao mesmo tempo, queria uma tatuagem única, uma que, até agora, sou o único a poder fazer. O Alberto [tatuador] mostrou-me algumas propostas, alterei apenas alguns detalhes", notou o técnico dos romanos.