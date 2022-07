"Falei com Mourinho há algum tempo. Admiro-o e penso que seria uma boa oportunidade"

Lucas Torreira revelou ter falado com o treinador português sobre a possibilidade de reforçar a Roma este verão.

Os reforços Mile Svilar (Benfica), Zeki Celik (Lille) e Nemanja Matic (Manchester United) já estão às ordens de José Mourinho com vista à temporada 2022/2023, mas o treinador português não quer parar por aqui e continua atento a oportunidades de mercado que lhe permitam catapultar a Roma para outro nível de competitividade na Serie A.

Peça indiscutível de uma Fiorentina que ficou a apenas um ponto de distância dos giallorossi na luta pelo sexto lugar da última edição da Serie A, Lucas Torreira revelou que já conversou com o treinador português sobre uma futura mudança para a Roma. "É uma possibilidade em cima da mesa. Falei com José Mourinho há algum tempo. Admiro-o e penso que seria uma boa oportunidade, mas está longe de estar fechado", afirmou o internacional uruguaio, ao programa televisivo "Punto Penal".

Vinculado ao Arsenal até 2023, o médio passou as duas últimas temporadas cedido a Atlético de Madrid e Fiorentina, respetivamente, e foi convocado por Mikel Arteta para a digressão de pré-época dos gunners. Face à excelente temporada em Florença, com cinco golos e uma assistência em 35 jogos, o técnico espanhol travou a saída no imediato do médio que, na supracitada entrevista, admitiu que poderá não ser fácil convencer o Arsenal a deixá-lo sair para Itália.

Enquanto não chegam mais reforços, a Roma continua a arrumar a casa e, ontem, anunciou a renovação até 2026 de quatro promessas da equipa primavera: Mastrantonio, Tahirovic, Oliveras e Missori.