Ex-Tottenham sem dúvidas: "Mourinho fez lavagem cerebral aos jogadores"

Tim Sherwood, ex-técnico londrino, acredita que a equipa que agora lidera a Premier League pode finalizar a época em primeiro.

Depois das mensagens escritas personalizadas que dão conta de um José Mourinho próximo dos jogadores do Tottenham é Tim Sherwood, ex-técnico e ex-jogador do clube que valoriza a mudança nos atletas dos Spurs: "Encontrou um caminho com os jogadores que tem. Claramente, Mourinho lavou-lhes o cérebro para que acreditem e trabalhem para ganhar algo, que necessitam de ganhar troféus."

E porque o Tottenham lidera agora, Sherwood vê capacidade para discutir o título. "Mourinho já ganhou 20 troféus importantes na carreira. Começas a ganhar, começas a acreditar que ele é verdadeiro, que sabe do que fala... Porque não podemos ganhar a Premier League", questiona, valorizando a ação de mercado dos londrinos: "Compraram muito bem. Reguilón é uma boa decisão para lateral esquerdo e Hojbjerg é a melhor compra. Encaixa no estilo e protege as duas metades do meio-campo. Quando tens jogadores como Son e Kane, que são de classe mundial e poderiam jogar em qualquer equipa do mundo, sempre há uma hipótese de ganhar coisas."