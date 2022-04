Ex-Tottenham culpa adjunto de Mourinho: "Não tinha boa relação com o balneário"

Mourinho, agora na Roma, orientou o Tottenham em 2019/20 e 2020/21, onde teve a oportunidade de treinar Aurier. O lateral culpa, em parte, o adjunto João Sacramento pelo insucesso da equipa técnica nos spurs.

Sèrge Aurier, lateral-direito do Villarreal, culpa João Sacramento, treinador-adjunto de José Mourinho, por parte do insucesso da equipa técnica ao serviço dos spurs. O costa-marfinense cruzou-se com os treinadores portugueses nos spurs, de onde saiu no final da época passada, e critica a dureza do auxiliar do Special One.

"O futebol é diferente daquilo que era há 10 anos. O Mourinho ainda é um grande treinador, mas há coisas que evoluíram. Às vezes, os jogadores precisam de mais amor e atenção. Não falo pelo José, falo pelo seu adjunto. O João Sacramento é um treinador duro e que não tinha uma boa relação com o balneário, por isso, tudo foi por água abaixo. Faltou uma boa comunicação", afirmou o futebolista, num entrevista ao jornal The Telegraph.

"Foi uma das suas primeiras experiências numa equipa principal e ele não tinha calma com os jogadores. Devia ter-se preocupado mais com a pessoa por trás do jogador. Às vezes, quando não estás a jogar, passam-te muitas coisas pela cabeça e precisas de alguém que te acalme e te ajude, que te dê boas energias, não que te mande mensagens negativas. Acho que começou tudo por aí", explicou Aurier.