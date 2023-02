Ex-Real Madrid recorda Mourinho: "Se quiseres ir para casa, tens de me dizer..."

Jerzy Dudek coincidiu com o técnico português na última época da sua carreira, em 2010/11.

Jerzy Dudek, antigo guarda-redes polaco que passou pelo Liverpool e Real Madrid, tendo pendurado as luvas no final da época 2010/11, a primeira de José Mourinho na capital espanhola, revelou esta segunda-feira que a chegada do técnico português foi a razão que o levou a cumprir a quarta temporada nos merengues.

"Depois de três anos, tinha decidido voltar a casa, na Polónia. Mas Madrid chamou-me e disseram-me que Mourinho poderia vir como novo treinador, apesar de não poderem decidir por ele. Perguntaram-me se gostaria de continuar [no clube] se Mourinho viesse e eu disse que sim. Queria trabalhar com um treinador tão grande como ele e queria ver como trabalhava com grandes jogadores. Quando o anunciaram, Mourinho chamou-me para perguntar se queria continuar e eu disse que sim. Foi por isso que fiquei e desfrutei muito. Ele é um grande treinador e uma grande pessoa", contou, em entrevista ao jornal espanhol AS.

Dudek, que totalizou 12 jogos durante as quatro épocas que passou no Real Madrid, prosseguiu, referindo que essa conversa com Mourinho é um dos momentos que guarda com mais carinho da carreira.

"Antes de um jogo contra o Almería, Mourinho pediu-me que viesse ao Bernabéu, ao seu escritório. Perguntou-me se queria continuar [no clube]. 'Se quiseres, assinamos outro contrato, mas se quiseres ir para casa, tens de me dizer, porque temos de te dar um jogo em tua honra. Tens de fazer o teu último jogo para dizeres adeus aos adeptos e aos jogadores'. Foi um gesto muito bonito, uma experiência incrível. Nunca esquecerei esse jogo. Fui embora da melhor maneira possível, sem lutar com ninguém e com uma relação sensacional com todos", recordou Dudek

Vencedor da Liga dos Campeões pelo Liverpool em 2004/05, Dudek conquistou uma LaLiga, uma Taça do Rei e uma Supertaça de Espanha enquanto representou o Real Madrid, de 2007 a 2011.