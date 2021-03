Ex-Chelsea fala de festa organizada por Mourinho em que Snoop Dogg esteve presente

O lateral esquerdo Wayne Bridge esteve vinculado ao Chelsea durante seis anos. Foi treinado por José Mourinho e agora falou sobre uma festa organizada pelo treinador português, nos Estados Unidos da América.

Na primeira passagem pelo Chelsea, José Mourinho orientou Wayne Bridge, defesa-esquerdo que representou os blues entre 2003 e 2009. O inglês revelou agora que o Special One era um bom organizador de festas e, numa pré-época nos Estados Unidos da America, conseguiu chamar o rapper Snoop Dogg para um desses 'eventos'.

O antigo jogador, retirado em 2013/14, deixou elogios ao português. "O Mourinho era bom para os jogadores. Houve alturas em que fizemos a pré-temporada nos Estados Unidos e ele organizou uma festa. E quando falo em festa... até o Snoop Dogg estava lá, toda a gente estava lá. Vemos como ele trata alguns jogadores e é um bocado ríspido às vezes, mas é muito bom treinador. Passou por um mau bocado no Manchester United e no Tottenham, mas às vezes parece um miúdo mimado que atira os peluches para fora do carrinho. Acho que não lida muito bem com isso. Mas é divertido, adoro ver", disse Bridge em conversa no podcast The Rig Biz.