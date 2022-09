Ex-avançado recorda primeiro treino de Mourinho: "Havia um silêncio estranho..."

João Tomás descreve o técnico como uma "pessoa simpática, enérgica e obcecada pelo trabalho".

João Tomás, antigo avançado do Benfica, estava presente no primeiro treino de José Mourinho enquanto treinador principal, que teve lugar precisamente quando comandava as águias, na temporada 2000/01.

"É impossível esquecer. Havia dezenas de cones espalhados pelo campo, um silêncio estranho e muita curiosidade. Tínhamos ouvido falar daquele homem que seguia [Bobby] Robson para todos os lugares, com um caderno pautado para fazer anotações. Fui um dos primeiros com quem ele falou", revelou, em declarações aos italianos da Gazzetta dello Sport.

O antigo jogador, de 47 anos, descreve o atual treinador da Roma como uma "pessoa simpática, enérgica e obcecada pelo trabalho", salientando a evolução que teve sob o seu comando.

"Ele sabia tudo e explicou o que esperava de mim: 'És jovem, tens uma bela foto, mas até agora ninguém a viu. O que é que nós queremos fazer?'. Em três meses com ele, marquei oito golos e também cheguei à Seleção", frisou.

João Afonso aproveitou ainda para revelar um episódio entre Mourinho e Maniche, que na altura representava o conjunto encarnado e foi alvo de um castigo do técnico.

"Uma vez ele jogou frente aos juniores e acabou expulso. O Mourinho estava na bancada e ficou irratadíssimo. Ligou para um dos membros do staff e disse: 'Põe o Maniche a dar duas voltas ao campo'. No dia seguinte, à frente de todos, disse que Maniche treinaria com a equipe B. O jogador, incrédulo, pediu explicações. Mourinho respondeu: 'Se tu demoras 45 minutos para correr 800 metros, é porque estás fora de forma'. O Maniche voltou transformado", concluiu.