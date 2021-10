Eto'o revela que conquista do triplete com Mourinho em Milão "era objetivo"

Eto'o jogou sob as ordens de Mourinho, no Inter (Itália), em 2009/10

Antigo futebolista dos Camarões recordou um feito com 12 anos, conseguido em Itália, no Festival dello Sport, organizado pelo jornal italiano 'Gazetta dello Sport'

Referência do ataque do (marcante) Inter em 2009/10, que atingiu a glória nesse ano, Eto'o chegou a Milão carregado de confiança. O ex-avançado camaronês revelou que acordara com o então presidente do clube conquistar, em particular, a Liga dos Campeões, dando como garantido vencer a Serie A e a Taça de Itália.

"Talvez não acreditem, mas o triplete era o meu objetivo. Quando discuti o contrato com o doutor Massimo Moratti [presidente do Inter] (...), eu disse 'vamos colocar esta quantia como prémio e digo-lhe que, dentro de dois anos, vamos conquistar a Liga dos Campeões'. Afinal, bastou um", afirmou o ex-avançado, no Festival dello Sport, evento organizado pelo jornal italiano "Gazetta dello Sport'" em Trento.

Intrinsecamente associado a este período glorioso do Inter está, claro, José Mourinho, pelo que Eto'o, ao relacionar o sucesso obtido com a influência do técnico português, realçou a gestão dos recursos à disposição e o trabalho mental de 'Il Speciale'.

"Tínhamos uma equipa de lutadores, orientada por um treinador único, que percebia perfeitamente cada jogador do plantel e soube combinar tudo com o sentimento dos adeptos do Inter", descreveu o antigo dianteiro camaronês.

Com a "camisola mais bonita de Itália", Eto'o marcou, em 2009/10, 16 golos e fez duas assistências em 48 jogos, pecúlio esse que terminou em festa a triplicar, ao ganhar a Serie A e da Taça de Itália, pela primeira vez, e sentir, novamente, o peso da Orelhuda.