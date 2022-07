Está livre no mercado e terá recusado a hipótese de trabalhar com Mourinho

Imprensa espanhola escreve que Isco disse "não" à Roma.

A Roma oficializou esta terça-feira a contratação de Zeki Celik, lateral turco que alinhava no Lille, mas nem tudo corre de feição ao clube italiano no que ao mercado diz respeito. Isto porque o jornal "As", de Espanha, garante que Isco recusou a possibilidade de rumar ao plantel de Mourinho.

O médio internacional espanhol terminou contrato com o Real Madrid, está livre no mercado e estuda a melhor solução para prosseguir a carreira. A Roma era um dos interessados, mas o jogador de 30 anos preferiu esperar mais um tempo até tomar uma decisão. A continuidade no campeonato espanhol, num clube que jogue a Champions, ou até mesmo uma ida para a Premier League estão no topo das prioridades, segundo a publicação espanhola.

Isco representava o Real Madrid desde 2013/14. Ganhou quatro Champions, quatro Mundiais de Clubes, três Supertaças Europeias e outros tantos campeonatos, entre outros troféus.