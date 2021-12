Está cada vez mais perto da Roma o primeiro reforço para Mourinho

Maitland-Niles com a camisola do Arsenal

Maitland-Niles já deu o "sim" ao clube italiano.

Está perto de ficar assegurada a contratação do primeiro reforço de José Mourinho para o que resta da temporada na Roma. É inglês, joga no meio-campo ou nas laterais e responde pelo nome de Ainsley Maitland-Niles.

O inglês foi pedido pelo treinador a Tiago Pinto, diretor para o futebol dos giallorossi, que tem já meio caminho andado para garantir a contratação deste polivalente futebolista de 24 anos que alinha no Arsenal, onde esta época disputou 11 jogos.

O jogador já deu o sim ao clube italiano, faltando agora o entendimento total com os gunners para que seja oficializado o negócio, segundo garantia ontem o jornal italiano "Corriere Dello Sport", sempre bastante próximo do quotidiano do clube de Mourinho. Explica este órgão que o Arsenal pretende ceder Maitland-Niles por empréstimo, mas com cláusula de compra obrigatória no fim da temporada, enquanto Tiago Pinto tenta conseguir condições ligeiramente diferentes, procurando que, para que a compra do jogador seja obrigatória no fim da temporada, este tenha que fazer um determinado número de jogos pela equipa.

Com partidas decisivas na liga italiana a aproximarem-se (Milan no dia 6 e Juventus no dia 9), a Roma pretende ainda assegurar outro médio, encontrando-se de momento inclinada a avançar para Boubacar Kamara, do Marselha. Grillitsch, austríaco do Hoffenheim, também é hipótese.