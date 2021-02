Eric Dier contraria Mourinho sobre falta de confiança: "Sou um rapaz crescido"

Internacional inglês do Tottenham aborda declarações recentes do treinador português.

A época pode não estar a correr de feição ao Tottenham no que à Premier League diz respeito, mas, na Liga Europa, a equipa londrina segue de vento em popa, tendo garantido o apuramento para os oitavos de final depois de eliminar os austríacos do Wolfsberger com autoridade.

Na quarta-feira, a equipa orientada por José Mourinho goleou por 4-1 e agora já prepara a receção ao Burnley, a contar para a liga, com Eric Dier, no lançamento do jogo, a comentar declarações recentes do treinador português sobre uma alegada "quebra de confiança".

"A nível de confiança não sinto que esteja numa má fase. Aliás, não senti isso durante toda a época. Já tive períodos em que tive esse problema no passado, portanto sei como me sinto e esta época não se passa nada do género. O que há a reter é que, por vezes, a perceção das pessaos e a realidade podem ser diferentes", começou por referir o internacional inglês, contrariando Mourinho.

"Estou feliz com o meu nível durante a maior parte da temporada. Talvez tenha descido de rendimento, mas foi algo que coincidiu com a quebra de forma da equipa em geral. Não fiquei com a confiança em baixo, como já me aconteceu antes", vincou Dier, que garante ser capaz de manter o foco para "melhorar a cada dia":

"Sou um rapaz crescido, esta profissão não dá tréguas e tento sempre focar-me em fazer o meu melhor. Quero sempre mostrar a minha melhor versão, nos treinos tento melhorar constantemente. Sei que posso ter alguns jogos bons e outros mais, mas estou tranquilo porque doi sempre o melhor. O que se passa lá fora não me afeta, tenho autoconfiança", rematou Eric Dier, que em 2020/21 já realizou 29 jogos pelo Tottenham.

De recordar que o defesa, de 27 anos, formou-se e estreou-se como profissional no Sporting.