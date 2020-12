"Equipas de Mourinho não são agradáveis de se ver", atira ex-treinador do Benfica

Graeme Souness, agora comentador, não está totalmente convencido com a liderança do Tottenham.

Ao cabo de 11 jornadas disputadas na Premier League, a liderança da prova é dividida por Tottenham, de José Mourinho, e Liverpool

A equipa orientada pelo português atravessa uma fase sobejamente positiva e, no domingo, venceu o rival Arsenal por 2-0, no dérbi do Norte de Londres, com uma exibição convincente. Contudo, há quem não se deixe convencer pelo bom momento dos "spurs".

É o caso de Graeme Souness, antigo treinador do Benfica, agora comentador na Sky Sports, que aponta o dedo à forma de jogar das equipas de Mourinho.

"Não agrada a toda a gente, mas é assim que Mourinho monta as suas equipas. Dedicam-se a obter resultados e, no final, a ganhar títulos. Os adeptos aceitam porque ganhou há pouco tempo ao Manchester City e, agora, ao Arsenal. Estão no primeiro lugar, mas não é agradável de se ver", atirou o escocês de 67 anos.