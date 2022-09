"Enquanto me continuarem a querer longe de casa, continuarei por muitos anos"

José Mourinho, treinador da Roma, foi distinguido na Gala Quinas de Ouro, organizada pela FPF.

Venceu a Liga Conferência Europa: "Quero beijar todos os meus jogadores da Roma, que a ganharam [a Liga Conferência] e todos os outros que aqui estão. Não consigo ver todos, mas a minha carreira foram eles. Apesar destes cabelos brancos serem culpa tua [Hélder Postiga], estavas aqui [no palco] e beijei-te para enviar a todos eles um beijo."

Carreira de treinador: "Acordei com a notícia de que são 22 anos sobre o primeiro dia em que fui treinador. Acordei com uma fotografia que me mandaram a ser apresentado no Benfica há 22 anos e, 22 anos depois, continuo a gostar de treinar, jogar e ganhar igual. Continuo a odiar perder igual, continuo a ser expulso igual e nada mudou. Enquanto, lá em casa, me continuarem a querer ver longe de casa, continuarei por muitos mais anos."