Empresário de médio da Roma acusa Mourinho de criar "situação desconfortável"

A derrota pesada sofrida na Noruega continua a dar que falar em Roma.

Depois da humilhação na Noruega (6-1 frente ao Bodo/Glimt), José Mourinho criticou alguns jogadores menos utilizados e que foram utilizados nesse jogo da Conference League. No jogo seguinte, frente ao Nápoles, alguns deles, como Diawara, Borja Mayoral, Gonzalo Villar e Bryan Reynolds, não foram convocados e o mesmo aconteceu hoje, quando os romanos defrontam o Cagliari.

A decisão do treinador não caiu bem ao empresário do médio Amadou Diawara, que acusa o português de estar a criar um ambiente desconfortável no balneário.

"Não entendo a mensagem que ele está a tentar passar. O Diawara está a ser transformado em bode expiatório? Vai ter de pagar um preço alto por um erro que cometeu? Ou é o clube a tentar forçar a saída dele no mercado de transferências? Se for por algum destes motivos - que não uma questão física - ou por considerar que o jogador não é capaz de entender os requisitos táticos do treinador, então penso que Mourinho está a criar uma situação desconfortável. É inexplicável, mas o Diawara vai adaptar-se, porque é um profissional excecional", referiu Daniele Piraino, em declarações ao Tuttomercatoweb.

Depois da derrota na Noruega, recorde-se, Mourinho referiu que pode contar "apenas com 12 ou 13 jogadores".