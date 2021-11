Em Veneza, Roma de Mourinho sofre mais um desaire na Serie A

A Roma somou o terceiro jogo consecutivo sem vencer - duas derrotas para a Serie A e um empate para a Conference League.

A Roma perdeu por 3-2 no reduto do Veneza, este domingo, e somou o terceiro jogo consecutivo sem vencer. Depois da derrota frente ao Milan, para o campeonato, a equipa de José Mourinho empatou com o Bodo/Glimt, na Conference League, e, hoje, sofreu mais um desaire.

A formação da casa inaugurou o marcador logo aos três minutos, por intermédio de Caldara, e os romanos ainda deram a volta na primeira parte - Shomurodov (43') e Tammy Abraham (45+2'). No entanto, a segunda parte não correu de feição aos giallorossi: Aramu empatou, aos 65', de grande penalidade, e Okereke recolocou o Veneza em vantagem, aos 74'.

No último mês (3 de outubro a 4 de novembro), Mourinho venceu apenas dois dos oito duelos que disputou.

Com este resultado, com 19 pontos, a Roma pode perder o quinto lugar para a Lázio, que ainda não jogou. O Veneza subiu ao 14.º, com 12 pontos.