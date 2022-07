Em Itália revelam o plano B de Mourinho se não garantir Dybala

Avançado argentino é desejado pela Roma.

Livre no mercado depois de terminar contrato com a Juventus, Paulo Dybala tem sido apontado à Roma. Com base nesta informação, o jornal "Il Messaggero", adianta alguns dos nomes que podem funcionar como plano B, caso o interesse no argentino não se concretize.

Luis Muriel, avançado colombiano de 31 anos, poderá ser a aposta caso Mourinho não garanta Dybala. O jogador representa a Atalanta desde 2019/20 e em 2021/22 fez 14 golos em 39 jogos.

Zaha, uma das figuras do Crystal Palace, também é mencionado como possibilidade.