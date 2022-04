Em Itália dizem que a Roma vai abrir cordões à bolsa no mercado de verão

Proprietários da Roma têm a intenção de investir mais 100 milhões de euros no clube, diz a imprensa italiana. Esse dinheiro poderá ajudar a reforçar o plantel para 2022/23.

José Mourinho poderá abrir os cordões à bolsa para reforçar o plantel no mercado de verão. De acordo com o jornal italiano Corriere dello Sport, os donos da Roma, a família Friedkin, estão dispostos a investir mais 100 milhões de euros em 2022, podendo dar "um mercado em grande" ao treinador.

A publicação refere que o português já terá entregue uma lista de potenciais reforços para a temporada 2022/23, sendo que quererá caras novas em todas as zonas do terreno.

Ainda assim, adianta o jornal, será preciso reduzir custos em salários.

A Gazzetta dello Sport também aborda o mercado dos giallorossi, dizendo que Marcos Senesi, defesa-central do Feyenoord, Xeka, médio do Lille, e Gonçalo Guedes, avançado do Valência, estão entre os alvos da Roma.