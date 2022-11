Em Itália diz-se que Mourinho pode sair da Roma no final da época

Treinador português tem contrato com os romanos até 2024, mas poderá sair no final da temporada, escreve o jornal La Repubblica.

O jornal italiano La Repubblica adianta que a continuidade de José Mourinho na Roma depois desta temporada não está garantida. O Special One tem contrato até 2024, mas poderá sair no final da época.

Segundo a publicação, ainda não há conversações para uma possível renovação do técnico que cumpre o segundo ano nos giallorossi.

Ao mesmo tempo, o La Republica escreve que Mourinho poderia regressar ao Real Madrid. O treinador tem boas relações com Florentino Pérez, é um nome querido nos merengues, e poderia suceder a Carlo Ancelotti, caso este opte por abandonar o clube no final de 2022/23 - o italiano tem contrato até 2024, mas o jornal fala na possibilidade de se reformar no final desta época.

Mourinho, recorde-se, venceu um campeonato, uma Taça do Rei e uma Supertaça ao serviço do Real Madrid, entre 2010 e 2013.