Em Itália avançam desejos de Mourinho para mudanças na Roma: "À exceção de Rui Patrício..."

Corriero dello Sport escreve que o treinador está insatisfeito com os reforços e quer mudanças em janeiro.

A esta altura, já não é segredo para ninguém que a Roma está no mercado. A equipa de José Mourinho - insatisfeito com o plantel que tem em mãos - está em busca de reforços para satisfazer os pedidos do treinador português. De acordo com o Corriere dello Sport, pelo menos quatro jogadores estão numa lista de reforços para chegar a Trigoria em janeiro.

O jornal italiano afirma que Mourinho observou que os jogadores que chegaram até agora ao clube tiveram pouco impacto. Na lista estão Abraham, Shomurodov, Reynolds e Viña. Por outro lado, a exceção, é o guarda-redes português Rui Patrício, que seria "o único que se salvou".

Assim, o diretor desportivo Tiago Pinto espera melhorar a equipa em janeiro e poderá fazer uma "blitz" em Londres para uma série de encontros com emissários do mercado nos próximos dias.

Entre os nomes que interessam à Roma, de acordo com a publicação, estão o defesa Nacho Fernández e o médio Dani Ceballos (ambos do Real Madrid), o médio Denis Zakaria (destaque do Borussia M'Gladbach) e avançado Marcus Pedersen (do Tuzlaspor). Além destes, Mourinho acompanha a situação de Loftus-Cheek (do Chelsea) e Winks (do Tottenham), além do defesa Rüdiger, que em junho termina contrato com o Chelsea.