Em Inglaterra dizem que o PSG pensa em José Mourinho para suceder a Pochettino

Treinador português da Roma associado ao emblema parisiense.

José Mourinho poderá ser a grande surpresa para substituir Mauricio Pochettino no comando técnico do PSG. Pelo menos assim o diz o "Telegraph" este sábado.

De acordo com o jornal britânico, o treinador português é um dos favoritos para render o técnico argentino na liderança do emblema parisiense. Segundo as mesmas informações, será um pedido expresso de Luís Campos, com quem mantém uma grande relação desde que trabalharam juntos no Real Madrid.

Apesar de José Mourinho ter reiterado sistematicamente que continuaria na Roma na próxima temporada, a chamada do PSG, e mais concretamente de Luís Campos, poderá fazer o treinador português mudar de opinião.

De acordo com o "Telegraph", os dirigentes do clube francês acreditam que com Mourinho as suas hipóteses de conquistar a Liga dos Campeões aumentariam consideravelmente.

Mourinho junta-se a Christophe Galtier (Nice) e Marcelo Gallardo (River Plate) como os últimos treinadores a serem associados ao comando técnico do PSG. Segundo algumas informações em França, o treinador de Nice tem vantagem e, por outro lado, escreve o "Foot Mercato", já terão existido contactos entre o treinador argentino e o campeão da Ligue 1. Espera-se assim que as próximas semanas sejam decisivas.