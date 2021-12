Em Inglaterra apontam um clube como possível destino para Mourinho

Jornal "Mirror" diz que o português pode ser tido em conta pelo Everton.

José Mourinho chegou à Roma no arranque desta época, mas em Inglaterra já falam de um possível regresso do treinador à Premier League. Segundo escreve o jornal "Mirror", o nome do português pode surgir como uma possibilidade para o Everton, caso o clube de Liverpool despeça Rafa Benítez.

A publicação vinca que Mourinho poderia considerar um regresso a Inglaterra caso surgisse a oportunidade tida como certa. Rafa Benítez, por seu lado, está pressionado, devido a uma temporada pálida do Everton. Oito jogos sem vencer é um número que diz tudo.

Mourinho, recorde-se, tem uma vasta experiência no futebol inglês, com passagens por Chelsea, Manchester United e Tottenham.