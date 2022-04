"Invenção" de Mourinho realçada em Espanha: "Se eu fosse um treinador de merda..."

Zalewski no encontro com o Leicester

Nicola Zalewski já foi criticado e Mourinho saiu em sua defesa. Agora brilha pela Roma.

Nicola Zalewski, jovem jogador polaco, está a revelar-se uma das surpresas da Roma esta temporada, sendo prova disso a boa exibição em casa do Leicester, na primeira mão das meias-finais da Conference League. O jornal espanhol "Marca" dá este sábado relevo ao tema, considerando que se trata da "última invenção" de Mourinho.

Zalewski, 20 anos, é originalmente um extremo, mas tem sido adaptado a posições mais defensivas no flanco esquerdo, perante a ausência de Spinazzola, após grave lesão, e um rendimento que ainda não convence de Viña, El Shaarawy e Maitland-Niles.

Formado no clube, foi lançado por Paulo Fonseca na última temporada e na atual leva já 18 jogos realizados, com duas assistências. Mas nem tudo foi fácil para Zalewski, que chegou a ser alvo de críticas, tendo então sido defendido por Mourinho na sequência de um empate com a Udinese em março passado.

"Após algumas dificuldades em Udine num jogo difícil para nós, foram vocês, a imprensa italiana, que mataram o rapaz. Se eu fosse um treinador de merda, que desmaia com a pressão da comunicação social, o rapaz não jogava mais. Esta é a imprensa de Roma. Hoje ele fez um grande jogo. Muitos de vocês têm de colocar a viola no saco e ir tranquilamente para casa", atirou, depois de um triunfo por 3-0 frente à Lázio.