Em Espanha garantem que Mourinho ofereceu jogador da Roma ao Atlético de Madrid

De acordo com a Cadena Ser, o treinador português telefonou para o clube espanhol para falar sobre Gonzalo Villar.

Um dos jogadores que participou nos dois tropeções da Roma com o Bodo/Glimt, na Conference League, Gonzalo Villar estará fora dos planos de José Mourinho na equipa italiana. Pouco utilizado na temporada, o médio espanhol de 23 anos fez apenas cinco jogos - nenhum deles no campeonato italiano.

De acordo com a Cadena Ser, o treinador português estará a tratar da saída do jogador da sua equipa. Para isso, terá telefonado para um representante do Atlético de Madrid de modo a oferecer o internacional espanhol pelas seleções jovens.

Gonzalo fez apenas 171 minutos em cinco jogos na temporada - todos pela Conference League. Esteve no 6-1 com o Bodo/Glimt na Noruega e foi substituído no intervalo. Com o mesmo adversário, entrou no segundo tempo em mais um desaire da equipa romana (2-2).

Sobre o jogador, o AS, por sua vez, afirma que não só o Atlético de Madrid, mas várias outras equipas da LaLiga estão atentas à situação. Segundo a Cadena Ser, entre os clubes interessados estarão também o Valência e o Bétis.