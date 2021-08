"É um pecado que cantem o hino antes dos jogadores estarem em campo"

Mourinho elogiou o ambiente no Stadio Olimpico, mas lamentou que os adeptos cantem o hino antes dos jogadores entrarem em campo.

Depois da vitória (3-1) na receção à Fiorentina, na primeira jornada do campeonato italiano, José Mourinho comentou o ambiente criado pelos adeptos no Stadio Olimpico, lamentando que os jogadores não tenham presenciado o momento em que as pessoas entoaram o hino da Roma.

"É um pecado que os adeptos cantem o hino quando os jogadores ainda não estão em campo, porque acho que criaria ainda mais emoção para os jogadores. Eu estava no banco à espera e foi belíssimo. Já o sabia por ter estado aqui como adversário, mas agora no banco da Roma...", reparou o treinador português.